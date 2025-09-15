Avertissement

Trump met en garde Israël après son attaque au Qatar

Donald Trump a adressé une mise en garde à Israël après l’attaque menée à Doha, au Qatar, contre plusieurs responsables du Hamas. L’opération israélienne, qui a eu lieu mardi dernier, a provoqué la mort de cinq membres du Hamas ainsi que d’un agent des forces de sécurité qataries. Cet événement a déclenché de vives réactions dans la région et a poussé Washington à clarifier sa position.