Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 12 minutes
Donald Trump prononce un discours sur les droits de douane réciproques avec l'aide d'un graphique dans la roseraie de la Maison-Blanche à Washington, le 2 avril 2025. (Image d'illustration)
Donald Trump prononce un discours sur les droits de douane réciproques avec l'aide d'un graphique dans la roseraie de la Maison-Blanche à Washington, le 2 avril 2025. (Image d'illustration) © BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Nouvelles pressions

Trump dégaine de nouvelles taxes : jusqu’à 100 % de droits de douane sur les médicaments, camions et meubles importés

À quelques jours du 1er octobre, Donald Trump frappe fort sur le front économique. Le président américain a annoncé une série de nouveaux droits de douane, certains pouvant atteindre 100 %, visant notamment les produits pharmaceutiques, les poids lourds et les meubles importés. Présentées comme des mesures de « sécurité nationale » et de « protection de l’industrie américaine », ces décisions indiquent la poursuite par Donald Trump de sa stratégie résolument protectionniste.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

