Best-Of du 4 au 10 octobre

Internationalil y a 2 heures
Carabiniers italiens, image d'illustration. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Carabiniers italiens, image d'illustration. (Photo by Tiziana FABI / AFP) © AFP or licensors
Intervention tragique

Trois carabiniers italiens tués dans une explosion déclenchée par une famille d'agriculteurs menacée d'expulsion

Une opération d’expulsion a viré au drame, ce mardi 14 octobre, près de Vérone. Trois carabiniers italiens ont été tués et plusieurs autres blessés dans l’explosion d’une ferme à Castel d’Azzano. Selon les premières informations, la déflagration aurait été provoquée volontairement par les occupants des lieux, une fratrie d’agriculteurs surendettés.

