Acte islamophobes

Des têtes de cochon découvertes devant neuf mosquées en région parisienne, une enquête ouverte

La stupeur a gagné plusieurs lieux de culte musulman à Paris et en petite couronne ce mardi 9 septembre. Neuf mosquées ont été visées par une mise en scène macabre : des têtes de cochon, animal impur pour les fidèles, ont été déposées devant leurs portes au moment de la prière de l’aube. Les autorités dénoncent des actes « abjects », tandis que la justice a ouvert une enquête pour provocation à la haine.