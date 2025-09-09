Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Faits diversil y a 1 heures
Des fidèles se rendant à la Mosquée de Paris.
Des fidèles se rendant à la Mosquée de Paris. © Reuters
Acte islamophobes

Des têtes de cochon découvertes devant neuf mosquées en région parisienne, une enquête ouverte

La stupeur a gagné plusieurs lieux de culte musulman à Paris et en petite couronne ce mardi 9 septembre. Neuf mosquées ont été visées par une mise en scène macabre : des têtes de cochon, animal impur pour les fidèles, ont été déposées devant leurs portes au moment de la prière de l’aube. Les autorités dénoncent des actes « abjects », tandis que la justice a ouvert une enquête pour provocation à la haine.

Religion