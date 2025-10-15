Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 3 heures
Sébastien Lecornu assiste à une réunion lors de sa visite au centre de santé départemental de Mâcon, dans le centre-est de la France, le 13 septembre 2025.
Décision clivante

La suspension de la réforme des retraites divise dans le camp macroniste

En proposant de suspendre la réforme des retraites jusqu’en 2028, Sébastien Lecornu pensait apaiser les tensions avec les socialistes et éviter une censure immédiate. Mais ce geste, perçu par certains comme une marque de lucidité politique, passe mal dans son propre camp : plusieurs macronistes dénoncent une concession trop lourde, voire une trahison de la ligne réformatrice d’Emmanuel Macron.

avec Emmanuel Cahour
