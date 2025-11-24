Réseaux sociaux (image d'illustration)
© Reuters
LES EXPERTS, VERSION LINGUISTIQUE
24 novembre 2025
Quand les criminels du dark web trahissent leurs origines par des détails linguistiques
Au-delà des prouesses techniques et des traques numériques, certaines des affaires criminelles les plus sombres du dark web ont été dénouées grâce… à un simple mot.
11 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur associé en linguistique, Institut Aston de linguistique forensique, Université Aston
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur associé en linguistique, Institut Aston de linguistique forensique, Université Aston