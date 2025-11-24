POLITIQUE
Réseaux sociaux (image d'illustration)

© Reuters

LES EXPERTS, VERSION LINGUISTIQUE

24 novembre 2025

Quand les criminels du dark web trahissent leurs origines par des détails linguistiques

Au-delà des prouesses techniques et des traques numériques, certaines des affaires criminelles les plus sombres du dark web ont été dénouées grâce… à un simple mot.

Photo of Emily Chiang
Emily Chiang Go to Emily Chiang page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emily Chiang image
Emily Chiang

Chercheur associé en linguistique, Institut Aston de linguistique forensique, Université Aston

