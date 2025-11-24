POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Depuis la fin de l'exploitation du Concorde, il n'existe plus d'avion supersonique commercial.

Blurred backgroundDepuis la fin de l'exploitation du Concorde, il n'existe plus d'avion supersonique commercial.

© Reuters

RETOUR D'UN REVE

24 novembre 2025

Vers un retour du voyage aérien supersonique deux décennies après le dernier vol du Concorde ?

Vingt ans après le dernier atterrissage du Concorde, le rêve du supersonique civil refait surface.

Photo of Malcolm Claus
Malcolm Claus Go to Malcolm Claus page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

aéronautique , Avion supersonique , Concorde , vol commerciaux , expérience , vitesse , Coût , Donald Trump

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Malcolm Claus image
Malcolm Claus

Maître de conférences en astronautique et technologies spatiales, Université de Kingston