Tournant stratégique

Stellantis, Uber et Nvidia unissent leurs forces pour créer la flotte de robots-taxis du futur

L’industrie automobile entre dans une nouvelle ère. Le constructeur Stellantis s’allie à Uber et Nvidia pour développer des véhicules autonomes destinés à une flotte mondiale de 100 000 taxis sans chauffeur d’ici à 2027. Ce partenariat marque une étape majeure dans la convergence entre intelligence artificielle, mobilité partagée et fabrication automobile.