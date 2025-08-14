Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 2 au 8 août

Internationalil y a 7 heures
Des poupées russes traditionnelles représentant le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump sont exposées à la vente dans une boutique de cadeaux de la rue touristique Arbat au centre-ville de Moscou, le 13 février 2025. © TATYANA MAKEYEVA / AFP
Guerre en Ukraine

Sommet Trump-Poutine : horaire, déroulement, sujets abordés… Ce que l’on sait de ce rendez-vous en Alaska

Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent en Alaska vendredi 15 août pour une réunion sur le règlement de la guerre en Ukraine. Voici ce que l’on sait.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

