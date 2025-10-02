Le temps presse

Sommet de Copenhague : l’Union européenne sous pression pour accélérer sa défense commune

Réunis à Copenhague pour deux jours de discussions, les dirigeants européens doivent répondre aux attentes croissantes de leurs partenaires sur la mise en place d’une véritable défense commune, face aux incursions répétées d’aéronefs russes en Europe. Alors que les débats sur un mur anti-drones et sur l’aide à l’Ukraine se poursuivent, la lenteur des décisions européennes suscite des critiques au sein même de la Communauté politique européenne.