Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 3 heures
Le drapeau européen (image d'illustration)
Le drapeau européen (image d'illustration) © AFP or licensors
Le temps presse

Sommet de Copenhague : l’Union européenne sous pression pour accélérer sa défense commune

Réunis à Copenhague pour deux jours de discussions, les dirigeants européens doivent répondre aux attentes croissantes de leurs partenaires sur la mise en place d’une véritable défense commune, face aux incursions répétées d’aéronefs russes en Europe. Alors que les débats sur un mur anti-drones et sur l’aide à l’Ukraine se poursuivent, la lenteur des décisions européennes suscite des critiques au sein même de la Communauté politique européenne.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Sommet de Copenhague : l’Union européenne sous pression pour accélérer sa défense commune

Vu sur: RFI

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés