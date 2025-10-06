Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politiqueil y a 1 heures
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025, avant une série de consultations avec les partis politiques avant l'annonce du nouveau gouvernement.
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025, avant une série de consultations avec les partis politiques avant l'annonce du nouveau gouvernement. © ALAIN JOCARD / POOL / AFP
Crise politique

Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président Emmanuel Macron, qui l'a acceptée

Écrasé par une levée de boucliers politique et confronté à des critiques tant à droite qu’à gauche, le nouveau gouvernement conduit par Sébastien Lecornu n’aura tenu que quelques heures. Ce matin, celui qui fut nommé Premier ministre il y a à peine quelques jours a remis sa démission à Emmanuel Macron — démission que le président a acceptée. L’épisode dramatique souligne non seulement l’instabilité politique qui frappe la France, mais aussi les contradictions d’un exécutif en quête de direction dans un paysage parlementaire morcelé.

