Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 2 heures
Le site d'un parc de stockage de carburant du géant russe des oléoducs Transneft.
Le site d'un parc de stockage de carburant du géant russe des oléoducs Transneft. © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP
Le nerf de la guerre

Russie : les pénuries d’essence se multiplient après les frappes ukrainiennes sur les raffineries

Les attaques de drones ukrainiens contre plusieurs raffineries russes depuis l’été provoquent d’importantes pénuries de carburant dans certaines régions du pays. À Khabarovsk, en Extrême-Orient, ou en Crimée, les files d’attente s’allongent et les prix flambent. Un nouveau revers pour Moscou, confronté aux effets économiques de la guerre et à la colère croissante de la population.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Russie : les pénuries d’essence se multiplient après les frappes ukrainiennes sur les raffineries

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés