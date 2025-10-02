Le nerf de la guerre

Russie : les pénuries d’essence se multiplient après les frappes ukrainiennes sur les raffineries

Les attaques de drones ukrainiens contre plusieurs raffineries russes depuis l’été provoquent d’importantes pénuries de carburant dans certaines régions du pays. À Khabarovsk, en Extrême-Orient, ou en Crimée, les files d’attente s’allongent et les prix flambent. Un nouveau revers pour Moscou, confronté aux effets économiques de la guerre et à la colère croissante de la population.