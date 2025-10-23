Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Sociétéil y a 2 heures
Des migrants attendent de débarquer d'un navire, ici en Espagne, le 20 septembre 2024.
Des migrants attendent de débarquer d'un navire, ici en Espagne, le 20 septembre 2024. © ANTONIO SEMPERE / AFP
Immigration

Royaume-Uni : un total de 36.954 migrants arrivés en bateau cette année, en augmentation par rapport à 2024

Le record date cependant de 2022, quand 45.774 migrants avaient débarqué sur les côtes anglaises depuis la France.

avec Kimberley Bort
Vu sur: Le Figaro

