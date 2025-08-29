Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
24 juin 2025 : le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS), Robert F. Kennedy Jr., témoigne devant la sous-commission Santé du comité de l’Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants, dans le Rayburn House Office Building. La commission auditionnait ce jour-là les responsables du ministère sur le budget 2026 de la Santé. (Image d'illustration)
Santé et politique

Robert Kennedy Jr écarte la directrice des CDC : l’administration Trump accusée de “manipuler la science”

La révocation de Susan Monarez après moins d’un mois à la tête des CDC alimente les tensions entre l’administration Trump et le monde scientifique. Accusé de vouloir imposer des “directives dangereuses” et de nourrir des théories complotistes, RFK Jr a placé un proche à la direction par intérim. Les réactions indignées se multiplient, tandis que plusieurs responsables de l’agence démissionnent en signe de protestation.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

