Santé et politique
Robert Kennedy Jr écarte la directrice des CDC : l’administration Trump accusée de “manipuler la science”
La révocation de Susan Monarez après moins d’un mois à la tête des CDC alimente les tensions entre l’administration Trump et le monde scientifique. Accusé de vouloir imposer des “directives dangereuses” et de nourrir des théories complotistes, RFK Jr a placé un proche à la direction par intérim. Les réactions indignées se multiplient, tandis que plusieurs responsables de l’agence démissionnent en signe de protestation.
