Retraites, trottinettes, salaires des enseignants... : ce qui change à partir du 1er septembre 2023

La réforme des retraites ou la fin des trottinettes en libre-service à Paris sont appliquées dès ce vendredi 1er septembre.

De nombreuses évolutions entrent en vigueur à partir de ce 1er septembre. Une partie de la réforme des retraites, défendue par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, avec le début du report progressif de l'âge légal de départ et la fin d'une partie des régimes spéciaux, est notamment concernée. L'âge légal de départ à la retraite est dorénavant progressivement relevé au rythme de trois mois chaque année, pour passer de 62 à 64 ans d'ici 2030.

Pour obtenir une pension à taux plein (sans décote), la durée de cotisation requise s'allonge. Elle passe de 42 ans (168 trimestres) à 43 ans (172 trimestres) d'ici 2027, au rythme d'un trimestre par an.

La réforme met fin dès ce vendredi à la plupart des régimes spéciaux existants, dont ceux de la RATP, des industries électriques et gazières, des clercs de notaire et de la Banque de France, pour tous les nouveaux embauchés.

Le texte introduit néanmoins de nouveaux droits, comme la revalorisation des petites pensions, à hauteur de 100 euros par mois pour une carrière complète au SMIC.

Cette journée du 1er septembre marque aussi la fin des trottinettes en libre-service à Paris. La ville va devenir la première capitale européenne à complètement interdire les trottinettes en libre-service. Les contrats des trois exploitants privés (Dott, Lime et Tier Mobility) touchent à leur fin. Les Parisiens avaient voté début avril contre le maintien dans la ville des trottinettes.

A partir du 1er septembre, 15.000 stationnements qui étaient réservés à ces trottinettes électriques en libre-service seront réaménagés.

Parmi les autres nouveautés de cette rentrée 2023, le périmètre des étudiants boursiers s'élargit à 35.000 nouveaux bénéficiaires. Cette mesure va concerner les étudiants des classes moyennes. Le ministère de l'Enseignement supérieur donnait l'exemple d'un enfant de deux employés qui touchent 1.801 euros de salaire net chacun et qui sera éligible au premier échelon. Ces nouveaux entrants vont toucher une aide de 145 euros par mois, sur dix mois.

Le montant des bourses sera aussi revalorisé de 37 euros par mois pour tous les échelons. 140.000 étudiants doivent passer à l'échelon supérieur, faisant passer le montant de leur bourse de 66 à 127 euros par mois.

A partir du 1er septembre, tous les enseignants vont gagner de 125 à 250 euros nets de plus par mois, selon leur profil. « Pas un seul professeur titulaire ne touchera moins de 2 100 euros net par mois », selon Gabriel Attal, lors de sa conférence de presse de rentrée. Les chefs d'établissements vont recevoir « 1.000 euros de plus par an ». Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) bénéficieront d'une « revalorisation de 10 à 13% ».