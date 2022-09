Rentrée politique : Elisabeth Borne va recevoir mercredi et jeudi les présidents de groupes parlementaires

Elisabeth Borne va recevoir mercredi et jeudi les présidents de groupes parlementaires.

La Première ministre Elisabeth Borne doit recevoir ce mercredi 21 et ce jeudi 22 septembre les présidents de groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat en plein débat sur la réforme des retraites, d’après son agenda officiel publié le mardi 20 septembre.

« L'ordre du jour ne se restreint pas aux retraites », a indiqué Matignon à l'AFP, en précisant qu’Elisabeth Borne les reçoit « en amont de la session parlementaire » qui va débuter le 3 octobre avec notamment l'examen du projet de loi assurance chômage et le budget.

Elisabeth Borne recevra les représentants de la majorité puis les indépendants au Sénat, les communistes et les écologistes des deux chambres, ainsi que l'Union centriste au Sénat. Puis elle rencontrera les représentants du groupe Liberté, Indépendance, Outre-Mer et Territoires à l'Assemblée et de Rassemblement démocratique et social européen au Sénat, les deux présidents de groupe Les Républicains et des représentants socialistes des deux chambres. Jeudi, Elisabeth Borne recevra Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.

Au niveau du calendrier des réformes, le ministre du Travail Olivier Dussopt a assuré mardi que l'hypothèse d'une réforme des retraites dans le prochain budget de la Sécurité sociale « n'est pas tout à fait tranchée ». La piste d'une réforme par un amendement au budget de la Sécu « fait partie des scénarios » envisagés par l'exécutif, a-t-il confirmé sur RTL.

La question du calendrier de la réforme était aussi au coeur de la réunion du groupe des députés Renaissance (ex-LREM) mardi matin, a rapporté un participant.