Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Géopolitiqueil y a 2 heures
Un rebelle détruit un portrait du président syrien Bachar al-Assad à Alep, après l'entrée des djihadistes et de leurs alliés dans la ville du nord de la Syrie, le 30 novembre 2024.
Un rebelle détruit un portrait du président syrien Bachar al-Assad à Alep, après l'entrée des djihadistes et de leurs alliés dans la ville du nord de la Syrie, le 30 novembre 2024. © MOHAMMED AL-RIFAI / AFP
Crime de guerre

Le régime Assad a secrètement déplacé une fosse commune pour dissimuler les preuves de ses crimes de guerre

Une enquête exclusive de Reuters révèle l’existence d’une opération secrète menée par le régime syrien entre 2019 et 2021 pour déplacer en secret les corps de dizaines de milliers de victimes d’une fosse commune près de Damas vers un site caché dans le désert. L’objectif : effacer les traces des massacres perpétrés sous Bachar el-Assad, au moment où le dictateur cherchait à redorer son image internationale.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Le régime Assad a secrètement déplacé une fosse commune pour dissimuler les preuves de ses crimes de guerre

Vu sur: Reuters

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés