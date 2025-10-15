Crime de guerre

Le régime Assad a secrètement déplacé une fosse commune pour dissimuler les preuves de ses crimes de guerre

Une enquête exclusive de Reuters révèle l’existence d’une opération secrète menée par le régime syrien entre 2019 et 2021 pour déplacer en secret les corps de dizaines de milliers de victimes d’une fosse commune près de Damas vers un site caché dans le désert. L’objectif : effacer les traces des massacres perpétrés sous Bachar el-Assad, au moment où le dictateur cherchait à redorer son image internationale.