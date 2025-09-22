Virage diplomatique

Reconnaissance de la Palestine : Londres, Ottawa et Canberra franchissent le pas avant l’ONU

À la veille d’un moment diplomatique majeur aux Nations unies, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont annoncé presque simultanément, dimanche 21 septembre, leur reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Trois décisions coordonnées qui marquent un tournant historique pour ces pays alliés d’Israël, et qui visent à préserver une solution à deux États face à l’impasse du conflit au Proche-Orient.