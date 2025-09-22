Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 9 heures
Keir Starmer et Emmanuel Macron au G7 de juin 2025 (Photo by Suzanne Plunkett / POOL / AFP)
Keir Starmer et Emmanuel Macron au G7 de juin 2025 (Photo by Suzanne Plunkett / POOL / AFP) © AFP
Virage diplomatique

Reconnaissance de la Palestine : Londres, Ottawa et Canberra franchissent le pas avant l’ONU

À la veille d’un moment diplomatique majeur aux Nations unies, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont annoncé presque simultanément, dimanche 21 septembre, leur reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Trois décisions coordonnées qui marquent un tournant historique pour ces pays alliés d’Israël, et qui visent à préserver une solution à deux États face à l’impasse du conflit au Proche-Orient.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

