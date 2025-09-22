Etat des lieux

Reconnaissance de l’État de Palestine : Alors qu'Emmanuel Macron va sauter le pas, quels pays hésitent ou s'y refusent toujours ?

Alors que l’Assemblée générale des Nations unies se tient à New York, la question de la reconnaissance de l’État de Palestine connaît un nouveau tournant. L’annonce historique du président français Emmanuel Macron, ce lundi, lors de son discours à l’ONU, officialise la reconnaissance française de la Palestine et enclenche ce que plusieurs diplomates qualifient d’« effet boule de neige ». Mais quels pays y résistent encore ou entendent encore attendre un moment plus propice ?