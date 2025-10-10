Mauvais timing

Râté pour Donald Trump : la cheffe de l’opposition vénézuélienne María Corina Machado reçoit le prix Nobel de la paix

Le comité Nobel a tranché : le prix Nobel de la paix 2025 revient à la Vénézuélienne María Corina Machado, symbole de la lutte démocratique contre le régime autoritaire de Nicolás Maduro. L’annonce a été faite ce vendredi 10 octobre à Oslo, au lendemain d’un accord de cessez-le-feu à Gaza — trop tard pour que Donald Trump, un temps pressenti par ses partisans, puisse espérer décrocher la prestigieuse distinction.