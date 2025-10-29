Tech & IAil y a 2 heures
Déroute
Rançongiciels : la fin du jackpot pour les hackers
La bulle du ransomware est en train d’exploser. Selon un rapport de Coveware, le montant moyen des rançons a chuté de 66 % au troisième trimestre 2025, tandis que moins d’un quart des victimes acceptent de payer. Les stratégies de défense, les conseils juridiques et la coopération internationale portent enfin leurs fruits. Face à des entreprises mieux préparées et moins enclines à céder, les cybercriminels peinent à rentabiliser leurs attaques. Même dans le crime numérique, la crise s’installe.
Vu sur: BFM TV