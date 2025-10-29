Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Tech & IA
Rançongiciels : la fin du jackpot pour les hackers

La bulle du ransomware est en train d’exploser. Selon un rapport de Coveware, le montant moyen des rançons a chuté de 66 % au troisième trimestre 2025, tandis que moins d’un quart des victimes acceptent de payer. Les stratégies de défense, les conseils juridiques et la coopération internationale portent enfin leurs fruits. Face à des entreprises mieux préparées et moins enclines à céder, les cybercriminels peinent à rentabiliser leurs attaques. Même dans le crime numérique, la crise s’installe.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

