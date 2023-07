Prisons : la France atteint un nouveau record avec 74.513 personnes incarcérées

Les nouveaux chiffres du ministère de la justice sur les prisons françaises viennent d'être communiqués.

Le nombre de détenus a atteint un nouveau record historique en France, avec un total de 74.513 personnes incarcérées au 1er juillet contre 73.699 le mois précédent, selon les chiffres officiels du ministère de la Justice publiés lundi et relayés par la rédaction du Figaro.

Avec ces nouveaux chiffres, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus, et dépasse pour la première fois la barre des 74.000 prisonniers.

Cette surpopulation carcérale chronique lui a valu le 6 juillet une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

Les projets de réformes défendus par Emmanuel Macron et Eric Dupond-Moretti doivent notamment permettre, en plus d’un budget élargi pour la justice, de construire de nouvelles places de prison en France afin d’alléger la surpopulation carcérale et pour que l’exécution des peines puisse être respectée.