Aperçu lointain

Présidentielle 2027 : le RN en tête, Glucksmann s’installe comme outsider, le camp Macron s’effondre

À dix-huit mois de la prochaine élection présidentielle, un sondage Ifop-Fiducial pour L’Opinion et Sud Radio confirme la domination écrasante du Rassemblement national. Avec plus de 33 % des intentions de vote, Marine Le Pen ou, à défaut, Jordan Bardella, devanceraient très largement leurs adversaires. En embuscade, Raphaël Glucksmann s’affirme comme une figure montante face à un bloc central en net recul, affaibli par l’impopularité persistante d’Emmanuel Macron.