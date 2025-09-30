Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Palais de l’Élysée (image d'illustration). © Reuters
Présidentielle 2027 : le RN en tête, Glucksmann s’installe comme outsider, le camp Macron s’effondre

À dix-huit mois de la prochaine élection présidentielle, un sondage Ifop-Fiducial pour L’Opinion et Sud Radio confirme la domination écrasante du Rassemblement national. Avec plus de 33 % des intentions de vote, Marine Le Pen ou, à défaut, Jordan Bardella, devanceraient très largement leurs adversaires. En embuscade, Raphaël Glucksmann s’affirme comme une figure montante face à un bloc central en net recul, affaibli par l’impopularité persistante d’Emmanuel Macron.

