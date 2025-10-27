Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Géopolitiqueil y a 3 heures
Le sous-marin nucléaire russe Kazan, membre du détachement naval russe en visite à Cuba, quitte le port de La Havane le 17 juin 2024.
Le sous-marin nucléaire russe Kazan, membre du détachement naval russe en visite à Cuba, quitte le port de La Havane le 17 juin 2024. © YAMIL LAGE / AFP
Menace ballistique

Poutine annonce la réussite d’un essai final du missile nucléaire Bourevestnik, Trump mécontent

Le président russe Vladimir Poutine a confirmé la réussite de l’essai final du missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik, une arme qu’il décrit comme « unique au monde » et bientôt mise en service. Cette annonce, en pleine guerre en Ukraine, a immédiatement fait réagir le président américain Donald Trump, qui l’a jugée « inappropriée » et a exhorté Moscou à « mettre fin à la guerre ».

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Poutine annonce la réussite d’un essai final du missile nucléaire Bourevestnik, Trump mécontent

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés