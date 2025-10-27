Menace ballistique

Poutine annonce la réussite d’un essai final du missile nucléaire Bourevestnik, Trump mécontent

Le président russe Vladimir Poutine a confirmé la réussite de l’essai final du missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik, une arme qu’il décrit comme « unique au monde » et bientôt mise en service. Cette annonce, en pleine guerre en Ukraine, a immédiatement fait réagir le président américain Donald Trump, qui l’a jugée « inappropriée » et a exhorté Moscou à « mettre fin à la guerre ».