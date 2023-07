Politique de la ville : comment Bart Somers a réussi à endiguer la criminalité et fait de Malines un modèle belge de l'intégration réussie

Julian King s'entretient avec le maire de Malines, Bart Somers, lors d'une visite à Malines, le 7 octobre 2016.

La rédaction du Figaro s’est intéressée à la transformation et à la réussite de la politique de la ville à Malines, une ville de Flandre qui compte près de 86.000 habitants.

La ville de Malines compte près de 140 nationalités et 50 pour cent d'habitants d'origine immigrée. Malines dans les années 2000 était une ville à la dérive. La délinquance était endémique et la classe moyenne avait déserté la ville.

La ville n’a plus du tout le même visage aujourd’hui grâce à une impressionnante métamorphose, selon la rédaction du Figaro. ville a rebondi - et la vie y est plutôt agréable aujourd'hui.

Bart Somers, ministre flamand de l'Intégration, est l’un des acteurs qui a permis à la ville de sortir du marasme dans lequel elle était plongée. Il avait accédé au poste de premier bourgmestre libéral de Malines le 1er janvier 2001.

A l’époque, Bart Somers a déployé de nombreuses mesures afin de transformer la ville. Il a installé des caméras de surveillance, augmenté d'un tiers les effectifs de police.

Pour briser la spirale infernale de la délinquance et réduire la criminalité, il a fait le choix de résilier le bail des délinquants récidivistes.

Les multirécidivistes ont en effet immédiatement envoyés devant les juges.

Bart Somers a décidé de s’inspirer de la théorie du carreau cassé. Cette théorie de la vitre brisée établit un lien direct de cause à effet entre le taux de criminalité et le nombre croissant de fenêtres brisées à la suite d'une seule fenêtre brisée que l'on oublie de réparer.

Aux Etats-Unis, cette politique a conduit à l'application de fortes peines.

Mais Bart Somers a tenu à appliquer une méthode adaptée à la réalité de sa ville. Au lieu d'être incarcérés le plus rapidement possible, les jeunes délinquants devaient d'abord se rendre au commissariat avec leurs parents et s'engager par écrit à trouver un emploi. Les parents devaient s'engager à mieux veiller sur leur enfant.

En cas de non-respect, ils risquaient une amende.

Bart Somers était convaincu qu’une fois le problème de la sécurité réglé, les choses pourraient s’améliorer au sein de la ville.

Des méthodes assez originales ont aussi été déployées et ont porté leurs fruits. Il a notamment favorisé une plus grande mixité dans les écoles. La ville a convaincu des centaines de parents de la classe moyenne d'envoyer leurs enfants étudier dans les établissements scolaires où la mixité sociale était la plus faible et les difficultés scolaires les plus fortes.

Bart Somers a rendu les cours de langue obligatoires pour les nouveaux arrivants.

Cet élu a appliqué ces mesures dans le but d’investir dans l'avenir de la ville.

Le bourgmestre a pris ses fonctions ministérielles à Bruxelles en 2019.

Les mesures déployées par Bart Somers ont profondément transformé la ville et les conditions de vie des habitants. La criminalité de rue a chuté de 45 % par rapport aux années 2000. Le nombre de cambriolages a baissé de plus de la moitié. La classe moyenne est de retour. La ville a également surmonté le problème de l'islamisme en Belgique. En déployant une approche de la carotte et du bâton, Bart Somers a transformé sa ville.