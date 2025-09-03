Soutien minimal

« Plus François Bayrou parle, plus il nous agace » : Les ministres du gouvernement en colère depuis l'annonce du vote de confiance

À l’approche du vote de confiance du 8 septembre, le climat s’alourdit au sein de l’exécutif. Les ministres de François Bayrou, loin de serrer les rangs, expriment une colère croissante face à un Premier ministre jugé imprévisible et désinvolte. Entre incompréhension et amertume, le Conseil des ministres de ce mercredi pourrait bien être le dernier du gouvernement Bayrou.