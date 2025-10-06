Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Internationalil y a 5 heures
Le shutdown de l'administration américaine pourrait se poursuivre tant les négociations entre les deux partis sont bloquées.
Blocage institutionnel

Paralysie budgétaire aux États-Unis : la majorité républicaine évoque des licenciements massifs

Depuis le 1er octobre, les États-Unis sont plongés dans une paralysie budgétaire, et la perspective d’un shutdown prolongé inquiète tant le gouvernement que la population. Dans ce contexte, la majorité républicaine brandit la menace de licenciements massifs de fonctionnaires, tandis que les négociations avec les démocrates restent dans l’impasse.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

Vu sur: RFI

