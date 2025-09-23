Haro sur la science

Paracétamol, vaccins, leucovorine : les affirmations de Donald Trump sur l’autisme face à la réalité scientifique

Lors d’un récent discours à la Maison-Blanche, Donald Trump a relancé la controverse sur les causes et traitements de l’autisme, en accusant le paracétamol pris pendant la grossesse d’être responsable du trouble et en présentant la leucovorine comme un remède potentiel. Il a également pointé du doigt les vaccins, relançant de vieilles théories largement démenties par la recherche.