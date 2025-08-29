Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
L'industrie européenne a besoin de lignes directrices, selon les économistes.
L'industrie européenne a besoin de lignes directrices, selon les économistes. © Reuters
Feuille de route possible

Ouvrir certains marchés, demander des transferts de technologie, abandonner les "secteurs perdus" : des économistes français et allemands font des propositions chocs pour contrer l'industrie chinoise

À l’occasion du conseil des ministres franco-allemand réuni ce vendredi à Toulon, des économistes français et allemands ont présenté une série de recommandations inédites pour redéfinir la position européenne vis-à-vis de la Chine. Leur proposition repose sur une idée centrale : accepter d’abandonner certains secteurs industriels où l’Europe est déjà distancée, tout en protégeant et renforçant ceux où elle conserve des atouts stratégiques.

