Feuille de route possible

Ouvrir certains marchés, demander des transferts de technologie, abandonner les "secteurs perdus" : des économistes français et allemands font des propositions chocs pour contrer l'industrie chinoise

À l’occasion du conseil des ministres franco-allemand réuni ce vendredi à Toulon, des économistes français et allemands ont présenté une série de recommandations inédites pour redéfinir la position européenne vis-à-vis de la Chine. Leur proposition repose sur une idée centrale : accepter d’abandonner certains secteurs industriels où l’Europe est déjà distancée, tout en protégeant et renforçant ceux où elle conserve des atouts stratégiques.