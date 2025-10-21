Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Politiqueil y a 2 heures
L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'adresse à la presse après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne depuis la Libye pour sa candidature présidentielle de 2007, au palais de justice du Tribunal de Paris, le 25 septembre 2025.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'adresse à la presse après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne depuis la Libye pour sa candidature présidentielle de 2007, au palais de justice du Tribunal de Paris, le 25 septembre 2025. © JULIEN DE ROSA / AFP
Manifestation claircemée

« Nicolas, on est avec toi ! » — Nicolas Sarkozy entre en prison sous les applaudissements de ses soutiens

Condamné à cinq ans de prison pour "association de malfaiteurs" dans l’affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy a rejoint mardi matin la prison de la Santé. Quelques centaines de sympathisants, appelés par ses fils, se sont rassemblés devant sa résidence pour lui témoigner leur soutien et dénoncer une justice jugée "inique".

avec Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

« Nicolas, on est avec toi ! » — Nicolas Sarkozy entre en prison sous les applaudissements de ses soutiens

