Manifestation claircemée

« Nicolas, on est avec toi ! » — Nicolas Sarkozy entre en prison sous les applaudissements de ses soutiens

Condamné à cinq ans de prison pour "association de malfaiteurs" dans l’affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy a rejoint mardi matin la prison de la Santé. Quelques centaines de sympathisants, appelés par ses fils, se sont rassemblés devant sa résidence pour lui témoigner leur soutien et dénoncer une justice jugée "inique".