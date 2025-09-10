Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Politiqueil y a 1 heures
Un manifestant brandit un fumigène près d'une barricade en feu lors d'une manifestation du mouvement « Bloquons tout », dans le sud-est de Paris, le 10 septembre 2025. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Un manifestant brandit un fumigène près d'une barricade en feu lors d'une manifestation du mouvement « Bloquons tout », dans le sud-est de Paris, le 10 septembre 2025. (Photo by Alain JOCARD / AFP) © AFP or licensors
Mobilisation chaotique

Mouvement du 10 septembre : plus de 75 interpellations à Paris et en Île-de-France

La journée de mobilisation « Bloquons tout » a débuté dans une atmosphère tendue dans la capitale. Blocages du périphérique, heurts entre forces de l’ordre et manifestants, dépôts de bus paralysés et lycées filtrés par des élèves : dès l’aube, l’agglomération parisienne a été secouée par une série d’actions coordonnées. La préfecture de police a annoncé avoir procédé à 75 interpellations en seulement quelques heures, tandis que 6 000 policiers et gendarmes ont été déployés pour contenir la contestation.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Mouvement du 10 septembre : plus de 75 interpellations à Paris et en Île-de-France

Vu sur: Le Parisien

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés