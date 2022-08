Mission Artemis-1 : le décollage de la fusée vers la Lune a été annulé ce lundi à cause d’un problème technique

Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la Nasa vers la Lune a été annulé lundi à cause d’un problème technique sur l’un des moteurs principaux de l’engin.

Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la Nasa vers la Lune a été annulé lundi à cause d’un problème technique sur l’un des moteurs principaux de l’engin. Artemis I va servir de test pour permettre à l'humanité de retourner sur la Lune via des vols habités. Avant d'atteindre Mars à bord du même vaisseau.

© JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le décollage de la nouvelle fusée de la Nasa, baptisée « Artemis », est repoussé à vendredi au plus tôt à cause d'un problème technique sur un moteur, a annoncé la Nasa ce lundi 29 août. Artemis devait s'élancer pour une mission test de six semaines, en direction de la Lune, cinquante ans après le dernier vol d'Apollo.

La prochaine date de lancement possible est le vendredi 2 septembre, puis le 5 septembre. Le problème devra d'abord être évalué par les équipes de la Nasa avant de déterminer une nouvelle date.

L'objectif principal de la mission est de tester le bouclier thermique de la capsule, qui reviendra dans l'atmosphère terrestre à près de 40 000 km/h. Au lieu d'astronautes, des mannequins ont pris place à bord, équipés de capteurs enregistrant vibrations et taux de radiations. Des microsatellites seront également déployés pour aller étudier la Lune et un astéroïde.

Des caméras embarquées permettront de suivre ce voyage de 42 jours au total.

Sa première mission devait décoller ce lundi, à 14 h 33 heure française depuis l’aire de lancement 39B du centre spatial Kennedy en Floride. Mais des problèmes techniques ont poussé la Nasa à retarder le décollage.

La mission Artemis 1 doit tester sans équipage la nouvelle fusée géante de la Nasa, baptisée SLS, et la capsule Orion à son sommet, afin de s’assurer qu’elles pourront bien transporter des astronautes en toute sécurité à l’avenir. Orion ira se placer en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre.