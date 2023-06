Mineur tué à Nanterre : Éric Ciotti dénonce la «haine de la police» des Insoumis

Le président des Républicains mais aussi d'autres personnalités de droite et du Rassemblement national ont fustigé la «récupération politique» de LFI après la mort du jeune Naël.

Le président des Républicains mais aussi d'autres personnalités de droite et du Rassemblement national ont fustigé la «récupération politique» de LFI après la mort du jeune Naël.

La bataille politique a rapidement succédé à l'émotion. Mardi matin dans les rues de Nanterre (Hauts-de-Seine), un policier a fait usage de son arme face à un véhicule refusant de se soumettre aux injonctions des forces de l'ordre. Au volant, Naël, un adolescent de 17 ans, a été tué par un policier. «La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense», a aussitôt déclaré le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, avant de charger une police «incontrôlée par le pouvoir». Le message a rapidement été dénoncé par la droite, accusant LFI de «récupération politique», tandis que la nuit de mardi à mercredi a été émaillée d'émeutes.

«Moi, je ne veux pas aujourd'hui faire des procès médiatiques, et je vois bien qu'au-delà de cette affaire, certains veulent attaquer globalement la police», a ainsi déclaré le président des Républicains Éric Ciotti au micro de RMC mercredi matin. Pour le député des Alpes-Maritimes - qui apporte son «soutien» aux policiers pour «ce travail difficile» - «la mort d'un jeune homme de 17 ans est toujours un drame». Mais celui-ci «ne doit pas être instrumentalisé» car «c'est à l'enquête de faire sereinement son travail et de ne pas subir des pressions». Or il y a à ses yeux «une haine de la police de la part des insoumis, de Jean-Luc Mélenchon». Lesquels tiennent «des propos honteux, scandaleux, des amalgames permanents».