Décision complexe

À Matignon, Macron songe à Xavier Bertrand pour incarner un profil anti-RN et compatible avec la gauche

Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre. Dans un climat de tension politique et financière, le chef de l’État explore plusieurs pistes. Parmi elles, celle d’un Xavier Bertrand en chef de gouvernement refait surface. Un scénario déjà envisagé l’an dernier, mais écarté sous la pression du Rassemblement national, et qui pourrait aujourd’hui revenir au centre du jeu.