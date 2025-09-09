Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Politiqueil y a 29 minutes
Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, pose lors d'une séance photo à Paris le 28 août 2025. (Photo Alain JOCARD / AFP) © AFP or licensors
Décision complexe

À Matignon, Macron songe à Xavier Bertrand pour incarner un profil anti-RN et compatible avec la gauche

Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre. Dans un climat de tension politique et financière, le chef de l’État explore plusieurs pistes. Parmi elles, celle d’un Xavier Bertrand en chef de gouvernement refait surface. Un scénario déjà envisagé l’an dernier, mais écarté sous la pression du Rassemblement national, et qui pourrait aujourd’hui revenir au centre du jeu.

avec Emmanuel Cahour
