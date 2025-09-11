Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Franceil y a 3 heures
Des policiers antiémeute déployés à Fort-de-France après des manifestations contre l’arrestation de Rodrigue Petitot, alias « Le Ré », président du RPPRAC, le 12 novembre 2024 en Martinique. (Image d'illustration)
Des policiers antiémeute déployés à Fort-de-France après des manifestations contre l’arrestation de Rodrigue Petitot, alias « Le Ré », président du RPPRAC, le 12 novembre 2024 en Martinique. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Tensions

Martinique : le RPPRAC dans la tourmente après de nouvelles émeutes

Trois nuits d’émeutes ont secoué la Martinique début septembre, faisant cinq blessés parmi les gendarmes et obligeant Paris à envoyer des renforts. Ces violences coïncident avec les actions musclées du RPPRAC, accusé par les autorités d’entretenir un climat explosif. Son leader, Rodrigue Petitot, nie toute dérive violente, mais les faits – condamnations judiciaires, barrages illégaux, débordements lors des blocages – viennent fragiliser sa défense, alors que le mouvement peine déjà à mobiliser.

avec Gabriel Robin
author imageGabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

Voir la bio »

Martinique : le RPPRAC dans la tourmente après de nouvelles émeutes

Vu sur: France Info

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

DéfenseSociété