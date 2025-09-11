Tensions

Martinique : le RPPRAC dans la tourmente après de nouvelles émeutes

Trois nuits d’émeutes ont secoué la Martinique début septembre, faisant cinq blessés parmi les gendarmes et obligeant Paris à envoyer des renforts. Ces violences coïncident avec les actions musclées du RPPRAC, accusé par les autorités d’entretenir un climat explosif. Son leader, Rodrigue Petitot, nie toute dérive violente, mais les faits – condamnations judiciaires, barrages illégaux, débordements lors des blocages – viennent fragiliser sa défense, alors que le mouvement peine déjà à mobiliser.