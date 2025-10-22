Nouveaux géants

Malgré la chute des prix du pétrole, les économies du Golfe accélèrent leur croissance

Alors que les cours du brut reculent, les monarchies du Golfe affichent une résilience inattendue. Le FMI vient de revoir à la hausse leurs prévisions de croissance pour 2025, porté par la stratégie révisée de l’Opep+ et les fruits d’une diversification économique ambitieuse. De l’Arabie saoudite aux Émirats arabes unis, la région poursuit sa transformation, entre réformes structurelles et investissements massifs.