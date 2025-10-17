Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 12 minutes
Le colonel Michael Randrianirina (au centre, avec un béret vert) du contingent militaire mutiné CAPSAT, à Antananarivo, Madagascar, le 16 octobre 2025.
Prise de pouvoir

Madagascar : le colonel Michael Randrianirina investi président après un vaste mouvement de contestation sociale

Le colonel Michael Randrianirina a été investi président de la Refondation de la République de Madagascar vendredi 17 octobre 2025 à Antananarivo, la capitale du pays. Une prise de pouvoir qui intervient quelques jours après la chute de l’ex-président Andry Rajoelina, après trois semaines de manifestations qui ont secoué le pays.

avec Kimberley Bort
Vu sur: RFI

