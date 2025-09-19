Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 3 heures
Emmanuel Macron et le chancelier allemand lors du 25e Conseil des ministres franco-allemand, à Toulon, le 29 août 2025.
Emmanuel Macron et le chancelier allemand lors du 25e Conseil des ministres franco-allemand, à Toulon, le 29 août 2025. © AFP or Licensors
Tâche complexe

Emmanuel Macron dans un "en même temps" impossible, entre rassurer les Juifs de France et reconnaitre la Palestine

À la veille d’un discours historique devant l’ONU, Emmanuel Macron a multiplié les dîners, entretiens et coups de téléphone pour convaincre les Français juifs que sa décision de reconnaître un État de Palestine ne trahissait ni leur sécurité ni son engagement contre l’antisémitisme. Mais malgré les efforts, le malaise grandit.

avec Emmanuel Cahour
