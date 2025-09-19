Tâche complexe

Emmanuel Macron dans un "en même temps" impossible, entre rassurer les Juifs de France et reconnaitre la Palestine

À la veille d’un discours historique devant l’ONU, Emmanuel Macron a multiplié les dîners, entretiens et coups de téléphone pour convaincre les Français juifs que sa décision de reconnaître un État de Palestine ne trahissait ni leur sécurité ni son engagement contre l’antisémitisme. Mais malgré les efforts, le malaise grandit.