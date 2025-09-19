Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Europeil y a 5 heures
Les avions russes MiG-31 transportant des missiles hypersoniques Kinzhal (Dagger) survolent la Place Rouge lors du défilé militaire du Jour de la Victoire à Moscou, le 9 mai 2018 (illustration)
Les avions russes MiG-31 transportant des missiles hypersoniques Kinzhal (Dagger) survolent la Place Rouge lors du défilé militaire du Jour de la Victoire à Moscou, le 9 mai 2018 (illustration) © YURI KADOBNOV / AFP
OTAN

L’Estonie dénonce une violation « sans précédent » de son espace aérien par la Russie

Le ministère estonien des Affaires étrangères a dénoncé vendredi 19 septembre la violation de son espace aérien par trois avions de combat russes. L'Otan a annoncé avoir intercepté les avions de combat.

Vu sur: RFI

