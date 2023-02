Les Unes du jour : Les concessions de Borne ne calment pas l’Assemblée

Les débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites et les puissants séismes en Syrie et en Turquie sont à la Une des journaux en ce mardi 7 février.

Et aussi : Turquie et Syrie, l’appel à l’aide à la Une ; le rôle des femmes au cœur des trafics de drogue.

Le Figaro revient ce mardi 7 février sur les concessions de la Première ministre Elisabeth Borne qui n’ont pas réussi à calmer les députés à l’Assemblée nationale lors des premiers débats dans l’hémicycle sur la réforme des retraites, ce lundi.

Turquie et Syrie, l’appel à l’aide à la Une de La Croix. Les séismes dans ces deux pays ont fait plus de 3.000 victimes. L’aide internationale s’organise afin de sauver un maximum de vies. De nombreuses personnes sont toujours piégées sous les décombres. La Turquie a décrété sept jours de deuil national.

En cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, La Croix propose également un entretien ce mardi avec le Secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.

La rédaction du Parisien a enquêté sur le rôle des femmes au cœur des trafics de drogue. Selon le quotidien, les femmes impliquées doivent faire face à une justice plus sévère, qui ne les considère plus comme de simples victimes ou complices.

Le Parisien revient également sur la séance électrique à l’Assemblée nationale, lundi, à l’occasion du lancement officiel des débats entre les députés de l’opposition et les membres du gouvernement sur la réforme des retraites.

Renault - Nissan : enfin d’accord est à la Une des Echos. Après plusieurs mois de difficiles négociations, les deux groupes posent les bases d’une nouvelle alliance. Nissan obtient les mêmes pouvoirs que Renault. Chacun aura plus de marges de manœuvre dans la gestion de ses affaires.

Retraites : les maîtres chanteurs de LR est à la Une de L’Opinion. La fracture est de plus en plus forte au sein du groupe LR de l’Assemblée nationale autour de la réforme des retraites. La fronde d’Aurélien Pradié et de ses proches commence à poser un sérieux problème à Eric Ciotti.

La semaine décisive pour la réforme des retraites est à la Une du Monde. Les députés examinent, à partir de lundi et pendant dix jours, le projet central du quinquennat, avant de nouvelles journées de grève et de manifestations.

La tragédie des séismes en Syrie et en Turquie est à la Une de Libération ce mardi. Deux tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 ont touché les deux pays lundi, faisant plusieurs milliers de victimes. Libération publie des témoignages et un reportage au cœur de la catastrophe.

Dans son édition du mardi 7 février Libération évoque aussi la question de l’emploi des seniors qui au centre des préoccupations liées à la réforme des retraites.