Internationalil y a 3 heures
Conflit en mer
Les États-Unis musclent leur lutte antidrogue avec une frappe navale dans les Caraïbes
Les forces américaines ont détruit en mer une embarcation partie du Venezuela et accusée de convoyer de la drogue vers les États-Unis. L’opération, qui a fait onze morts présentés comme des « narcoterroristes », s’inscrit dans le déploiement naval massif ordonné par Donald Trump dans les Caraïbes. Symbole d’une lutte antidrogue musclée, cette frappe accentue aussi la confrontation directe avec le régime de Nicolas Maduro.
