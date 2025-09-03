Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 3 heures
Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)
Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration) © MANDEL NGAN / AFP
Conflit en mer

Les États-Unis musclent leur lutte antidrogue avec une frappe navale dans les Caraïbes

Les forces américaines ont détruit en mer une embarcation partie du Venezuela et accusée de convoyer de la drogue vers les États-Unis. L’opération, qui a fait onze morts présentés comme des « narcoterroristes », s’inscrit dans le déploiement naval massif ordonné par Donald Trump dans les Caraïbes. Symbole d’une lutte antidrogue musclée, cette frappe accentue aussi la confrontation directe avec le régime de Nicolas Maduro.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Les États-Unis musclent leur lutte antidrogue avec une frappe navale dans les Caraïbes

Vu sur: 20 minutes

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

DéfensePolitiqueSociété