Best-Of du 4 au 10 octobre

Politique12 octobre 2025
Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon. © STEPHANIE LECOCQ / AFP
Chaises musicales

Lecornu II : Laurent Nuñez, Jean-Pierre Farandou, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin, Maud Bregeon intègrent la nouvelle équipe; départs d’Elisabeth Borne, de Bruno Retailleau, d'Agnès Pannier-Runacher... La composition du nouveau gouvernement est officiellement dévoilée

Le président de la République souhaitait ce dimanche que le gouvernement soit nommé dans la soirée du dimanche 12 octobre avant son départ en Égypte pour le plan de paix à Gaza et le sommet organisé lundi.

Gabriel Mabille
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

France