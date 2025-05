TOURNANT HISTORIQUE

Le PKK met fin à la lutte armée et annonce sa dissolution, tournant majeur dans le conflit kurdo-turc

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a annoncé ce lundi 12 mai, sa dissolution et l’abandon de la lutte armée contre Ankara, après plus de quatre décennies de conflit ayant fait plus de 40 000 morts. Une décision inédite qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère pour les relations turco-kurdes.