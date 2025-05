OTAGES

Le Hamas propose la libération de dix otages vivants en échange d’un accord avec Israël

Alors que les pressions militaires et diplomatiques se resserrent, le Hamas annonce être prêt à relâcher dix otages vivants et à restituer dix-huit corps contre des prisonniers palestiniens. L’annonce intervient dans un climat explosif, marqué par une frappe au Liban, un pillage d’hôpital à Gaza, et une montée des tensions entre Israël, les pays arabes et la France.