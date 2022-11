Le budget de la Sécurité sociale a été adopté en première lecture après le rejet des motions de censure du Rassemblement National et de La France Insoumise

Le budget de la Sécurité sociale a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le lundi 31 octobre après le rejet des motions de censure déposées par La France Insoumise et le RN

© XOSE BOUZAS / Hans LucasHans Lucas via AFP

Le budget de la Sécurité sociale a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le lundi 31 octobre après le rejet de la motion de censure déposée par La France Insoumise. Ce texte déposé après le recours de l'exécutif au 49.3 le 26 octobre a recueilli 218 voix sur les 289 nécessaires.

La motion LFI a été soutenue par seulement 19 des 31 membres du groupe Socialistes et apparentés, 19 des 23 députés écologistes, et 16 des 22 députés du groupe Gauche démocrate et républicaine.

Presque tous les parlementaires RN (88 sur 89) ont voté pour la motion de censure.

Nicolas Dupont-Aignan, député non-inscrit, a choisi de donner sa voix au texte.

L'autre motion de censure, déposée par le Rassemblement national, a aussi été rejetée lundi, après avoir été soutenue par seulement 90 députés.

Le projet de loi sera désormais être examiné par le Sénat, à partir de mercredi en commission, et dès le lundi 7 novembre en séance.

Ce texte ne comprend pas de mesures sur la réforme des retraites mais doit permettre de repenser les Ehpad et la lutte contre la fraude sociale. Pour la question des retraites, l'exécutif n'exclut pas d'introduire une hausse de l'âge légal ou de la durée de cotisation par un amendement.