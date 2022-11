La France Insoumise : Jean-Luc Mélenchon dénonce les propos de Cyril Hanouna contre le député Louis Boyard mais refuse de boycotter l'émission

Jean-Luc Mélenchon est revenu sur YouTube sur le débat houleux entre Louis Boyard et Cyril Hanouna.

Le 10 novembre dernier, dans l’émission Touche pas à mon poste sur C8, le député LFI Louis Boyard a été insulté par Cyril Hanouna suite à des critiques envers Vincent Bolloré. Jean-Luc Mélenchon, qui a participé à plusieurs reprises à des émissions de Cyril Hanouna, a tenu à réagir suite à cette polémique en publiant une vidéo sur YouTube.

Cyril Hanouna et Louis Boyard ont porté plainte l'un contre l'autre. L'Arcom a ouvert une procédure de sanctions.

Jean-Luc Mélenchon déplore l’attitude de l’animateur de C8 à l’égard du député LFI :

« Cyril Hanouna, vous allez reprocher à quelqu'un de faire des coups d'éclat ? Vous passez votre vie à ça. Vous qui passez votre vie à faire des coups d'éclat (...) en dessous de la limite de ce qui est moralement acceptable, c'est vous qui allez reprocher aux autres de venir là pour faire des coups d'éclat ? Le député Louis Boyard a fait le bon choix ».

Le chef de file de La France Insoumise a tenu à rappeler à Cyril Hanouna qu’il s’était adressé à un député :

« Je le rappelle, Louis Boyard n'est pas le « petit jeune »' de Cyril Hanouna. C'est un député du peuple français, qui l'a élu ».

Dans sa vidéo publiée sur Youtube, Jean-Luc Mélenchon a tenu à clarifier les choses, notamment sur la présence des députés LFI sur le plateau de Cyril Hanouna après cet incident :

« Il n'est pas question de boycotter telle ou telle émission », et ses « amis » continueront de venir à TPMP.

Ce n'est toutefois pas par « sympathie », mais parce que « quand nous venons chez vous, nous savons que nous sommes par effraction sur un plateau favorable à l'extrême droite, organisé pour l'extrême droite, fabriqué pour l'extrême droite. Nous allons partout où on peut porter notre parole. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains et nous ne le serons jamais. Vous êtes des organisateurs de spectacle et on se faufile dans vos spectacles pour porter notre parole ».

