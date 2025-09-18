Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Le président américain et son homologue colombien apparaissent ici dans un montage réalisé le 15 septembre 2025, alors que Washington menace de retirer sa certification à la campagne antidrogue de Bogota, sur fond de tensions et de déploiement militaire américain dans les Caraïbes. (Image d'illustration)
Crise diplomatique

La Colombie stoppe l’achat d’armes américaines après la rupture de l’alliance antidrogue

Bogota a décidé de cesser tout achat d’armement américain après que Washington a retiré à la Colombie son statut de partenaire dans la lutte antidrogue. Alors que l’ONU alerte sur une hausse record de la production de cocaïne, Gustavo Petro dénonce une ingérence politique et accuse les États-Unis de faire de la guerre à la drogue un instrument de domination.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

La Colombie stoppe l’achat d’armes américaines après la rupture de l’alliance antidrogue

