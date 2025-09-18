Internationalil y a 1 heures
Crise diplomatique
La Colombie stoppe l’achat d’armes américaines après la rupture de l’alliance antidrogue
Bogota a décidé de cesser tout achat d’armement américain après que Washington a retiré à la Colombie son statut de partenaire dans la lutte antidrogue. Alors que l’ONU alerte sur une hausse record de la production de cocaïne, Gustavo Petro dénonce une ingérence politique et accuse les États-Unis de faire de la guerre à la drogue un instrument de domination.
Vu sur: RFI