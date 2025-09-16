Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Europeil y a 4 heures
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez prononce un discours à l'association patronale catalane Foment del Treball à Barcelone, le 7 juin 2021.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez prononce un discours à l'association patronale catalane Foment del Treball à Barcelone, le 7 juin 2021. © JOSEP LAGO / AFP
Boycott

L'Espagne boycottera l’Eurovision 2026 si Israël y participe

L'Espagne ne participera pas à l'Eurovision 2026 si Israël maintient sa participation, annonce RTVE, la radio et la télévision publique espagnole.

avec Kimberley Bort
Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée.

L'Espagne boycottera l’Eurovision 2026 si Israël y participe

