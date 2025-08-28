Faits diversil y a 3 heures
Zéro pointé
L'employé dérobe pour 126 000 euros de tickets à gratter… aucun jackpot au rendez-vous
Dans le Vaucluse, un quinquagénaire employé de bureau de tabac a volé l’équivalent de 126 000 euros en tickets à gratter, espérant décrocher le gros lot. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé une montagne de « Cash », « Tickets d’Or » et « Jackpot »… mais pas l’ombre d’un gain. Toujours en situation précaire, il devra répondre d’escroquerie devant la justice en février 2026.
Vu sur: Centre Presse Aveyron