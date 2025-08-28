Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Faits diversil y a 3 heures
Justice. (Image d'illustration)
Justice. (Image d'illustration) © Flickr
Zéro pointé

L'employé dérobe pour 126 000 euros de tickets à gratter… aucun jackpot au rendez-vous

Dans le Vaucluse, un quinquagénaire employé de bureau de tabac a volé l’équivalent de 126 000 euros en tickets à gratter, espérant décrocher le gros lot. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé une montagne de « Cash », « Tickets d’Or » et « Jackpot »… mais pas l’ombre d’un gain. Toujours en situation précaire, il devra répondre d’escroquerie devant la justice en février 2026.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

L'employé dérobe pour 126 000 euros de tickets à gratter… aucun jackpot au rendez-vous

Vu sur: Centre Presse Aveyron

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés