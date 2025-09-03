Pression diplomatique

Israël accuse Emmanuel Macron de "saper la stabilité" de la région par sa décision de reconnaître la Palestine

La reconnaissance de la Palestine par la France, que Paris entend officialiser lors d’une conférence internationale à New York fin septembre, suscite de vives réactions en Israël. Le ministre des Affaires étrangères israélien accuse Emmanuel Macron de « saper la stabilité » régionale, tandis que le président français maintient que seule la solution à deux États peut offrir une perspective de paix durable.